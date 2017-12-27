Taciz ettiği çocuklara para vermiş

İzmir Dikili’de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada çocuklar, uzmanlara yaşananları anlattı.

İki öğrencinin anlatımlarında, temizlik görevlisi Ömer Faruk Ergen’in cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları yer aldı. Çocukların, Ergen’in kendisine direnmeye çalışan bazı öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığını ileri sürdüğü de kaydedildi. Uzmanların yurtta kalan diğer çocukları da dinlemek istedikleri, bunun için de ailelerine ulaşmaya çalıştıkları belirtildi. Ergen, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, yurt hakkında kapatma kararı verilmişti.

Ergen’in daha önce bir camide görev yaptığı ve benzer iddiaların çıkması üzerine yurtta çalışmaya başladığı da ileri sürüldü. (DHA)