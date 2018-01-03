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03.01.2018 20:05

Tac Mahal'i ziyaret edecekleri üzecek hazırlık

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Tac Mahal'i ziyaret edecekleri üzecek hazırlık
Hindistan Arkeolojik Araştırma kuruluşu hazırlık yaptı.

(DHA) – Hindistan Arkeolojik Araştırma kuruluşu (ASI), Tac Mahal'i ziyaret eden turist sayısını her bilet sahibine üç saat süre tanıyacak şekilde, günde 40 bin kişiyle sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Karar, ülkenin ve dünyanın en çok ziyaret edilen kültürel miras alanını korumak için alındı.

Kültür Bakanı Mahesh Sharma 2 Ocak’ta yaptığı açıklamada “ASI, Tac Mahal'de sorunsuz bir deneyim sağlamak ve oluşabilecek herhangi bir felaketten kaçınmak için ziyaretçilerin sayısını 40 bin kişiyle, bilet geçerlilik süresini de üç saatle sınırlayan çeşitli önlemler önerdi. Bu önlemleri kabul etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

Kısıtlama yürürlüğe girdikten sonra günlük bilet satışı, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere, 40 bine ulaştığında otomatik olarak duracak.

En yoğun turistik dönemlerde kültürel anıtın içindeki insan sayısı günlük 60 ile 70 bin arasında değişiyor.

Anıt içindeki bu kalabalık geçen günlerde bir kazaya neden oldu. 28 Aralık 2017’de anıtın girişinde yaşanan izdihamda beş kişi yaralandı.

Olayı takiben, Tac Mahal'i yöneten ASI yetkilileri 1 Ocak günü Agra'daki anıtı ziyaret ederek önerisini Kültür Bakanlığı'na taşıdı.

Karar, Kültür Sekreteri Ravindra Singh ile ASI yetkilileri, Agra bölge idaresi temsilcileri ve Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü subayları tarafından üst düzey bir toplantıda alındı.

17. Yüzyıldan kalma anıta girişlerde henüz bir kısıtlama yok. Anıtın giriş ve güvenliğini yöneten Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü Kasım 2017'de, kalabalığın yönetilmesinde iyileştirici önlemler almak için ASI’ye başvurmuştu.

ASI ayrıca 15 yaş altındaki çocuklara bedava bilet düzenlemeyi planlıyor.

Önerilen bir başka önlem de, türbe alanını ziyaret etmek için farklı giriş biletleri düzenlemek.

ASI, 31 Aralık akşamı Mughal imparatoru Şah Cihan ve Mümtaz Mahal'in mezarlarının replikasına girişi yasakladı ancak ziyaretçilerin şikâyetlerini takiben bu yasağı kaldırmak zorunda kaldı.

2012'de ASI, anıtın ziyaretçi kapasitesi hakkında bir rapor hazırlamak üzere Ulusal Çevre Mühendisliği ve Araştırma Enstitüsünü (NEERI) görevlendirdi.

Hindistan basın kurumuna göre, bir kültür bakanlığı yetkilisi, ziyaretçilerin sayısını sınırlama kararının NEERI tarafından sunulan rapordaki nihai tavsiyeye dayandığını söyledi.

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