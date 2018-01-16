  • BIST 112.159
  • Altın 163,706
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,6593
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
16.01.2018 04:00

Suudi prenslerin gözaltında tutulduğu lüks otel yeniden açılıyor

»
Suudi prenslerin gözaltında tutulduğu lüks otel yeniden açılıyor
Suudi Arabistan'da geçen Kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan onlarca prens ve bakanın tutulduğu lüks otelin yeniden müşterilerine hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

200'den fazla prens ve bakan, başkent Riyad'daki Ritz-Carlton Oteli başta olmak üzere, bazı lüks otellerde tutuluyordu.

4 Kasım'da prens ve bakanlar, gözaltında tutulmak üzere otele getirildiğinde, oteldeki müşteriler başka otellere aktarılmıştı.

Tutuklulardan bazıları, astronomik maddi cezalarla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında serveti 17 milyar doları aşan ve dünyanın en zenginlerinden olan Prens El Velid de tutuklanmıştı. El Velid hâlâ tutuklu bulunuyor.

3 haftadan fazla gözaltında kalan Prens Miteb ise 1 milyar dolardan fazla para karşılığı serbest bırakılmıştı.

Ritz-Carlton sözcüsü otelin Şubat ayı ortasından itibaren rezervasyon kabul edeceğini, ancak rezervasyonları son anda iptal etme haklarının saklı olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan başsavcısı, onlarca yıldır süren sistematik yolsuzluk ile suistimal edilen miktarın 100 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan halkının çoğunluğu, ülkenin petrol gelirlerinin halka daha adaletli dağıtılabileceği beklentisiyle yolsuzluk operasyonlarına destek vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rudaw, 6 maddelik Bağdat-Erbil anlaşmasını yayınladı16 Ocak 2018 Salı 01:19
  • Belçika'da patlama! Yaralılar var16 Ocak 2018 Salı 01:00
  • Hindistan’ın Kabil Büyükelçiliği arazisine füze düştü15 Ocak 2018 Pazartesi 22:27
  • Ceset yayınladığı için eleştirilmişti; ünlü youtuber özründen binlerce dolar kazandı!15 Ocak 2018 Pazartesi 22:11
  • Erbil ve Bağdat arasında 'uçuş' anlaşması15 Ocak 2018 Pazartesi 22:01
  • Hulusi Akar, NATO toplantısı için Brüksel'de15 Ocak 2018 Pazartesi 20:56
  • Femen aktivistine 3 yıl hapis cezası15 Ocak 2018 Pazartesi 20:25
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erotik roman kaleme almış15 Ocak 2018 Pazartesi 19:15
  • Eşcinselleri 'tedavi etmeye' çalışan doktor için meslekten men talebi15 Ocak 2018 Pazartesi 19:11
  • Der Spiegel'in güldüren Trump yorumu: 'Geriye evrimin son halkası'15 Ocak 2018 Pazartesi 18:07
    • FOTO GALERİ
    • Sevenlerini yasa boğan Dolores O’Riordan’un hikayesi
    • İlk konserinde rekor kırdı!
    • 'Çocuklarıma şeker yediriyor, sürekli televizyon izletiyor'
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti