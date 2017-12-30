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30.12.2017 05:10

Suudi Büyükelçiliği: Katar’da darbe istendiği iddiaları asılsız

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Suudi Büyükelçiliği: Katar’da darbe istendiği iddiaları asılsız
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, ''Türkiye, Katar’da darbeyi önledi'' başlığı altında çıkan haberleri, Suudi Arabistan’a yönelik ''boş iddialar'' olarak nitelendirdi.

''Türkiye, Katar’da darbeyi önledi'' başlığı altında çıkan haberlere ilişkin Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Katar’da darbe yapmaya çalıştıkları yönündeki iddiayı reddederek geçen temmuz ayından bu yana iki ülkenin ilişkilerinin kesilmiş durumda olduğuna dikkat çekildi ve iddialar için ''boş ve asılsız'' ifadeleri kullanıldı.

Gerçek Hayat dergisinin yanı sıra Yeni Şafak ve Daily Sabah'ın söz konusu haberi yayınladığının belirtildiği açıklamada, "Özellikle, 5 Haziran 2017 gecesi darbe girişimine karşı koruma sağlanması ile Katar Emiri'nin sarayını korumak üzere Türk Özel Kuvvetleri veya Türk askerinin görevlendirilmesi hususunda Katar tarafının Türk tarafından talepleri gibi iddialar asılsız ve gerçek dışıdır"dendi.

Türkiye medyasına araştırma ve asıl kaynağa dönme çağrısı

Bölgede askeri tırmanışın önlenmesinde Kuveyt ve Türkiye'nin diplomatik çabalarının önemini vurgulayan büyükelçilik, ""Bu bağlamda, asılsız iddiaların yayınlanmasının sorumluluk ve yasal sonuçlarıyla birlikte, söz konusu iddiaların yayınlamadan önce dikkatli bir şekilde araştırılması ve asıl kaynağa dönülmesi gerektiğini medya organlarına hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

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