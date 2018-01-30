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31.01.2018 01:35

Suudi Arabistan'ın yolsuzluk operasyonlarından topladığı para dudak uçuklatıyor!

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Suudi Arabistan'ın yolsuzluk operasyonlarından topladığı para dudak uçuklatıyor!
Suudi yönetiminin yolsuzlukla mücadele gerekçesiyle gözaltına aldırdığı 381 prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamıyla varılan anlaşmalardan 106.7 milyar dolar toplandığı açıklandı.

Suriye'den Yemen'e Ortadoğu'yu karıştıran Suudi operasyonları finanse edilirken rekor düzeye varan Suudi bütçe açığının nasıl kapatıldığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan'da dizginleri ele geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS),  kasım ayında yolsuzlukla mücadele adı altında 381 kişiyi gözaltına aldırmıştı. Prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamlarından oluşan bu 'kaymak tabakasının' serbest kalmaları karşılığı servetlerinin bir bölümünü vermelerine dair anlaşmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Suudi Başsavcısı Suud el Mojeb, anlaşmalar sayesinde 106.7 milyar dolar topladıklarını söyledi. Başsavcı, anlaşmalar uyarınca kısmen mal varlıklarına, ticari varlıklarına, hisse senetlerine ve nakit paralarına el konulanların serbest bırakıldığını belirtti.

Suçsuzlukları kanıtlananlar ile suçlarını kabul edip anlaşma yapanların hepsinin bırakıldıklarını açıklayan Mojeb, ancak herkesin serbest kaldığı haberinin doğru olmadığını, 56 kişinin hala gözaltında tutulduğunu kaydetti.

İLK HEDEF 100 MİLYAR DOLARDI

Suudi Başsavcısı kasım ayında yaptığı açıklamada "Ortaya çıkartılan yolsuzluk faaliyetlerinin potansiyel boyutları çok büyük. Son üç yıldaki çalışmalarımız temelinde, en az 100 milyar doların son 20-30 yılda sistematik yolsuzluk ve zimmete geçirme yoluyla kötüye kullanıldığını tahmin ediyoruz" demişti.

Son bırakılanlardan biri, 27 Ocak'ta 'en zengin Suudi prensi' olarak tanınan Prens el Velid bin Talal oldu. Twitter, Apple, MBC, CitiGroup, Euro Disney, 20. Century Fox gibi dev şirketlerin ortağı olan Talal'ın göaltına alınmadan öncekl mal varlığı 30 milyar dolara yakındı.

 

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