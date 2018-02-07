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08.02.2018 02:45

Suudi Arabistan'dan İsrail'e çok konuşulacak adım!

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Suudi Arabistan'dan İsrail'e çok konuşulacak adım!
Arabistan’ın, İsrail’e yeni bir direkt uçuş hattını başlatan Hindistan Hava Yolları şirketinin hava sahasını kullanmasına izin verdiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan’ın “tarihi bir ilke” imza attığı bildiriliyor. Arabistan’ın, İsrail’e yeni bir direkt uçuş hattını başlatan Hindistan Hava Yolları şirketinin hava sahasını kullanmasına izin verdiği belirtiliyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, “tarihi bir ilk” olarak nitelediği karar için “Suudi Arabistan, Hindistan Hava Yolları’nın Delhi ile Tel Aviv arasında direkt uçuşlarını yapmasına onay verdi. Suudiler, İsrail’e yönelik uçuşlar için hava sahasının kullanılmasına ilk defa izin veriyor” diye yazdı. Verilen karar, Arabistan ile İsrail arasında yakınlaşmanın bir yansıması olarak görülüyor. 

Haaretz, Arabistan’ın kararının sayesinde Hindistan ile İsrail arasındaki uçuşlarının 2 buçuk saat kısalacağına dikkat çekerkeni, bunun sayesinde şirketin yakıt maliyetlerinin azalacağını ve biletleri daha ucuza satabileceğini belirtiyor.

Haberde son 70 yılda Suudi Arabistan’ın hava sahasının sadece İsrail uçaklarına değil aynı zamanda İsrail’e uçan başka ülkelerin uçaklarına da kapalı olduğu vurgulandıktan sonra bunun iki istisnasının ise ABD Başkanı Donald Trump ve ondan önce seleflerinden George W. Bush’un Arabistan’tan İsrail’e yaptıkları direkt uçuşlar olduğu kaydediliyor. 

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