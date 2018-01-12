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12.01.2018 21:55

Suudi Arabistan'da kadınlar için bir ilk daha

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Suudi Arabistan'da kadınlar için bir ilk daha
Suudi Arabistan'da, sosyal reform hamlesi kapsamında kadınlar ilk kez bir futbol maçını stadyumda izliyor. TSİ 20:00'de başlayan Al Ahli-Al Batin maçı başkent Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda oynanıyor.

Kadın taraftarlar maç öncesi "kadınlara mahsus" girişlerde kuyruklar oluşturdu.

Ülkede kadınlar artık kendilerine eşlik eden bir erkek olmaksızın üç büyük şehirde (Riyad, Cidde ve Dammam) kentlerindeki stadyumlara girebilecekler.

Bugün Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra kadın taraftarlar Cumartesi günü de Cidde'deki Kral Abdullah Spor Tesisleri'nde Al Hilal ve Al İttihad takımları arasındaki maçı izleyebilecekler.

18 Ocak'ta ise ülkenin doğusundaki Dammam kentinde Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al İttifak-Al Faysali maçı da kadın taraftarlara açık olacak.

Stadyumda nerede oturacaklar?

Kadınlar maçları stadyumda kendilerine ayrılan, eşleri ve çocukları ile ya da yalnız olarak oturabilecekleri özel bölümlerden izleyecek.

Bu bölümlerde oturan kadınlara erkeklerin eşlik etmesi koşulu aranmayacak.

Stadyumların kafe ve kantin gibi bölümleri de kadınların ayrı oturabilecekleri şekilde düzenleniyor.

Kadınlar bugünkü maçta çocukları ve aileleriyle birlikte yerlerini aldılar

Suudi Arabistan'da bu hafta ilk kadın squash turnuvası da yapılıyor.

Ülkede Kasım ayında da Cidde'de üniversiteler arası kadın basketbol turnuvası yapılmış ve turnuvaya 3 bin civarında kadın katılmıştı.

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İlk kadın Suudi basketbol takımı Cidde United 2009 yılında kuruldu

Kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olmaması nedeniyle eleştirilen Suudi Arabistan'da son aylarda yavaş da olsa, bu konuda yürütülen kampanyaların taleplerine cevaben bazı adımlar atıldığı gözleniyor.

Muhafazakar krallık kadınlar ile erkekleri kamusal ortamlarda sıkı bir şekilde ayıran uygulamaları yavaş yavaş yumuşatıyor.

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Bu adımlardan biri de Cidde'de kadınlara araba satışı yapan bir oto galerinin açılışıydı.

Suudi yetkililer daha önce kadınlara bu yılın Haziran ayından itibaren otomobil kullanma izni verileceğini açıklamışlardı.

(BBC Türkçe)

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