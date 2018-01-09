Suudi Arabistan İsrail'den 'Demir Kubbe' istiyor

Riyad'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemleri satın almak istediği öne sürüldü.

İsviçre gazetesi Basler Zeitung, Yemen'deki Şii Husilerin füze saldırılarını durdurmak isteyen Suudi hükümetinin, İsrail'den hava savunma sistemi satın almak için görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

TROPHY İLGİSİ

Suudi başkenti Riyad'daki önde gelen bir Avrupalı silah satıcısını kaynak gösteren Basler Zeitung'a göre, Suudi hükümeti, Demir Kubbe'nin yanısıra tankları hedef alan füzeleri etkisiz hale getiren Trophy Etkin Koruma Sistemi ile de ilgileniyor. Rafael ile Elta firmasının ortaklığında geliştirilen Trophy'den 'silah teknolojisinde bir mihenk taşı' diye söz ediliyor.

SİSTEMLERİ BAE'DE İNCELEDİLER

Haberde Suudi askeri uzmanların, İsrail'in füze savunma teknolojisini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde inceleme fırsatı buldukları belirtildi. Resmen diplomatik ilişki içinde olmayan bu iki ülkedeki gözlemcilere göre askeri ve güvenlik alanında işbirliği yapan Suudi Arabistan ile İsrail'in asıl istihbarat işbirliği büyük ilerleme kaydetti. Bu da İran'a karşı güçbirliği ihtiyacı duymalarından kaynaklanıyor.

İRAN'LA 'FÜZE KAVGASI'

Husiler son iki ayda Riyad'a, ana havaalanına ve kraliyet sarayına füze fırlatırken Suudiler bunları hava savunma sistemleriyle imha ettiklerini açıkladı. Ancak sosyal medyada Suudi başkentinde havadan füze düşerken panik yaşandığına dair videolar paylaşıldı. Kraliyet, füzelerden doğrudan İran'ı sorumlu tutup 'savaş ilanından' söz ederken Tahran, böyle bir şeyin sözkonusu olmadığını, zaten İran'dan Yemen'e füze sokmanın mümkün olmadığını savunuyor.