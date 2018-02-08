"Sus payı vereceğinize, ölümleri durdurun!"

Yarkadaş: "Hükümet madenlerde ölümü engelleyecek önlemler almak yerine, ölecek kişilerin yakınlarına iş vaad ediyor."

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı TBMM’ye sevk edildi. Düzenlemede maden kazalarında ölen işçinin ailesinden birinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi öngörülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, torba yasaların yasama kültürüne rahmet okuttuğunu hatırlatarak; “Görevi insanı yaşatmak olanlar, maden kazalarında hayatını kaybedenlerin ailerininden bir kişiyi devlette istihdam etme kararı almış, bunu da övünerek anlatıyorlar. Bu kadar yüzsüz bir hükümet görülmedi” dedi.

İŞCİ ÖLÜMLERİ 2018’DE DE HIZ KESMİYOR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2018’in Ocak ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu hatırlatan CHP’li Yarkadaş, “Rapora göre Ocak ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin sayısının en az 141. Yaşamını yitiren işçilerden 130’unun sendikasız. İkisi 14 yaş ve altında olmak üzere 5 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerden 11’i (yüzde 8) sendikalı işçi, 130 işçi ise (yüzde 92) sendikasız. 10 mülteci/göçmen işçi de yaşamını yitirdi. Bunlardan 5’i Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Pakistanlı ve 1’i Tacik” ifadesini kullandı.

AKP'nin torba yasasında yer alan skandal düzenlemenin kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Madenlerde işçi ölümlerini durdurmaya yönelik adımlar göstermeden öteye ne yazık ki geçmiyor. Devletin görevi vatandaşını iyi şartlarda yaşatmaktır. İşçinin ailesinden bir kişiye kadro vermekle sus payı mı verilmek isteniyor. İş güvenliği olmadan yaşam odalarını her ocağa koymadan ne bu ölümlerin sonu gelir ne de acılar tükenir. Tasarıyla gelen 65. Madde skandaldır. Evet; bu aileler için ne yapsak azdır, bir kadro değil, iki kadro verilsin. Fakat, ölümleri meşrulaştıran adımlar atılmasın. İnsanı yaşatın, insanı, insanca çalışacak, ailesine bakacak yaşam koşullarında yaşatın."

ADALET NÖBETİNE KATILDI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, her hafta Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen Adalet Nöbeti'nin 45. etkinliğine de katıldı.