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26.01.2018 10:40

Survivor'da cinsel ilişki oluyor mu?

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Survivor'da cinsel ilişki oluyor mu?
Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı programa bundan 12 sene önce ayrıldığı Nihat Doğan'ı konuk etti. Seda Sayan, Nihat Doğan'a "Survivor'da cinsellik oluyor mu?" diye sordu. Nihat "Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor." dedi.

Programına şarkıcı Nihat Doğan’ı konuk eden Seda Sayan, Survivor’la ilgili her şeyi açık açık sordu.

CİNSELLİK OLUYOR MU ?

“Survivor’da cinsellik oluyor mu?” diye açıkça soru soran Seda Sayan’a Nihat Doğan “Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi oluyor. Cinsellik düşünmüyorsun.” dedi.

“YEMEK YEMEDİĞİNİZ İÇİN CİNSELLİK DÜŞÜNEMİYORSUNUZ”

Programın diğer konuklarından sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu “Yemek yiyemediğiniz için testeron hormonu salgılayamıyorsunuz. O yüzden cinsellik düşünemiyorsunuz.” dedi.

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