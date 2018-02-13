  • BIST 114.688
  • Altın 162,055
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6999
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
13.02.2018 18:15

'Survivor, Acun Ilıcalı'yı hiç üzmüyor'

»
'Survivor, Acun Ilıcalı'yı hiç üzmüyor'
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışması ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 'Survivor 2018 All Star' ekrana geldiği ilk gün reytingin zirvesinde yer aldı.

Mesut YAR / POSTA Kendi müşterisi var

Ve “Survivor” (TV8) mevsimine girdik. İlk iki günü zirvede bitirdi. Geçen sezon yaptığı skora yakın reytingler aldı. Biraz fazla ya da eksik...

Genel görünümden hareketle şunu anladım. “Survivor”un bizzat başlamasını bekleyen bir kitle var. O başlayana kadar çeşitli kanallara dağılmış. Hatta kimi TV bile açmıyor. Ve “Survivor” mevsimiyle birlikte kumanda ele alınıyor...

İlginç değil mi? “Survivor” televizyon içeriklerine küsmüş bir izleyicinin tercihi olmuş. Özgün bir iş ve sahibini hiç üzmüyor...

Yazının devamını okumak için TIKLAYIN

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Show Haber'i sarsan ayrılık13 Şubat 2018 Salı 12:02
  • Çukur 17. bölüm ilk sahne: Vartolu'nun cenazesi herkesi sarstı!13 Şubat 2018 Salı 11:52
  • Çukur mu Söz mü? Reytingde zirve kimin?13 Şubat 2018 Salı 11:23
  • Hıncal Uluç Sabah'a fena yüklendi13 Şubat 2018 Salı 11:21
  • Türkiye'de bir ilk... Yön Radyo’da toplu sözleşme imzalandı12 Şubat 2018 Pazartesi 17:03
  • A Haber okurları yoğun bakımdaki Kadir İnanır'a küfür yağdırdı!12 Şubat 2018 Pazartesi 15:12
  • Sevilay Yılman AA'nın skandalını yazdı: Bir şehit haberinde o ayrıntı niye olur?12 Şubat 2018 Pazartesi 13:24
  • CHP'li vekilden özür dilediler12 Şubat 2018 Pazartesi 12:06
  • Nagehan Alçı'dan olay savunma: Eğer bize kıyak çekilseydi...12 Şubat 2018 Pazartesi 09:27
  • İrfan Değirmenci ilk yazısında Ahmet Hakan'a yüklendi12 Şubat 2018 Pazartesi 09:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti