'Survivor, Acun Ilıcalı'yı hiç üzmüyor'

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor' yarışması ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 'Survivor 2018 All Star' ekrana geldiği ilk gün reytingin zirvesinde yer aldı.

Mesut YAR / POSTA Kendi müşterisi var

Ve “Survivor” (TV8) mevsimine girdik. İlk iki günü zirvede bitirdi. Geçen sezon yaptığı skora yakın reytingler aldı. Biraz fazla ya da eksik...

Genel görünümden hareketle şunu anladım. “Survivor”un bizzat başlamasını bekleyen bir kitle var. O başlayana kadar çeşitli kanallara dağılmış. Hatta kimi TV bile açmıyor. Ve “Survivor” mevsimiyle birlikte kumanda ele alınıyor...

İlginç değil mi? “Survivor” televizyon içeriklerine küsmüş bir izleyicinin tercihi olmuş. Özgün bir iş ve sahibini hiç üzmüyor...

Yazının devamını okumak için TIKLAYIN