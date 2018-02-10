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11.02.2018 04:40

Survivor 2018'de Hakan neden gönüllüler takımına geçti?

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Survivor 2018'de Hakan neden gönüllüler takımına geçti?
Survivor 2018 yarışması başladı.

Acun Ilıcalı yarışma başlar başlamaz bir sürpriz ile yeni sezona merhaba dedi. Yarışma da Hakan Hatipoğlu ünlüler takımından gönüllüler takımına geçiş yaptı.. Peki Acun Ilıcalı neden böyle bir karar verdi? İşte o kararın sebebi
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada olabilecek bazı olayların erkenden önüne geçmek istiyoruz. Hakan ünlüler takımında kalırsa gerginlikler olabilir. Diyerek bu kararın verildiğini açıkladı. Peki bu karara sebep olan olay neydi?

Hakan Hatipoğlu ve Turabi geçtiğimiz dönemde yarıştıklarında bir çok kez karşı karşıya geldiler ve kavga etmenin eşiğinde olaylar yaşandı. Gerginlik tüm sezon boyunca da sürdü. Bir çok yarışta bu ikiliyi kavga etmemeleri için uyaran Acun Ilıcalı çoğu kez tartışmalara noktayı koysa da iki ismin yıldızı bir türlü barışmadı.

Survivor'ın yeni sezonunda da kavga ve gerginlik yaşanmaması adına Hakan Hatipoğlu gönüllüler takımına geçerek yeni sezona başladı

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