Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamlamıştır. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir.

Dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2018 için geri sayım başladı. İşte Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunun tanıtımı Survivor 2018 Gönüllüler takımında kimler var?