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15.01.2018 23:50

Sürücüsüz metroda engelli yolcuları unuttular!

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Sürücüsüz metroda engelli yolcuları unuttular!
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun birinci etabı olan 10.5 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye Yamanevler bölümünün 15 Aralık’ta hizmete girmesiyle yoğun trafik yaşanan bölge rahat nefes aldı.

T24 - Trafiği rahatlatan, ulaşımı hızlandıran sürücüsüz metronun Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler olmak üzere 9 istasyonu bulunuyor.  Ancak metroda sesli ve ışıklı uyarı olmaması nedeniyle engelli yolcular büyük zorluk çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 65 bin yolcu kapasiteli olacağı belirtilen Üsküdar-Yamanevler hattı hizmete açıldıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ancak duraklar arası sesli ve ışıklı uyarı olmaması görme ve işitme engelliler ile okuma yazma bilmeyenlere büyük zorluk yaşattı. İşitme engelliler, durulan istasyonun ismini duvarda okuyarak inecekleri yeri kaçırmamaya çalışırken, görme engelli yolcular bindikleri duraktan sonra durakları sayarak inecekleri yeri belirliyor. Okuma yazma bilmeyenler ise çaresiz kalıyor. Bu yolcular, inecekleri durağı kaçırmamak için diğer yolculardan yardım isteyerek çözüm buluyor. Yolcular, bu eksikliğin bir an önce giderilmesini bekliyor.

4 günde 292 bin kişi kullandı

İlk gününde 33 bin 395, 16 Aralık'ta 103 bin 194, 17 Aralık'ta 68 bin 641, 18 Aralık'ta 87 bin 114 kişinin yolculuk yaptığı Üsküdar-Yamanevler hattında metro ile 4 günde toplam 292 bin 344 yolcunun ulaşımı sağlandı.

Günlük 700 bin yolcu kapasiteli

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun uzunluğu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonunun yolcu kapasitesi 1622. Saatte tek yönden 65 bin, günde ise ortalama 700 bin yolcu taşınması hedefleniyor.

Frenden geri dönüşüm

Emisyonunda yıllık 77 bin 246 ton azalma sağlayacak hattaki trenlerin fren gücünden yararlanarak enerji geri dönüşümü elde edilecek. Fren mesafesi kısalacak enerjiden tasarruf sağlanacak.

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