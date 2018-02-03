Sürpriz kongre kararı

İyi Parti’ye üye olanların sayısının 500 bini geçtiği belirtilirken, parti yönetimi, 1 Nisan’da ‘seçilmiş delegelerle’ olağanüstü kurultaya gidecek.

Üye sayısı 500 bini geçen İYİ Parti, seçilmiş delegelerle, son anda bir değişiklik olmazsa 1 Nisan’da olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanıyor. 2019’da yapılacak yerel veya birlikte yapılacak olan genel ve cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması olasılığına karşı, seçime girebilmek için 1. Olağan Kurultayı’nı, geçen Aralık ayında kurucu delegelerle yapan İYİ Parti, il ve ilçe teşkilatlarının tamamlanmasının ardından seçilmiş delegelerle kongreye gitmeyi planlıyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İYİ Parti’nin üye sayısı 500 bini aştı. Üyelik için yoğun talep olduğunu belirten parti kurmayları, üye kayıtlarında özellikle “FETÖ’cü sızmalara” karşı önlem alındığını da ifade ediyorlar.

Genel Merkez tarafından geçen günlerde de il başkanlıklarına genelge gönderilerek, “Devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılması” istenmişti. Parti yönetimi, delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Nisan ayı başında olağanüstü kongreye gitmeyi planlıyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, kongre tarihi olarak da 1 Nisan düşünülüyor. Olası erken seçim nedeniyle partinin kuruluş ve olağan kongre süreci hızla yapıldığı için birçok tanınmış isim yönetimde yer alamamıştı.

1 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede Genel Başkan Meral Akşener’in genel başkanlık için tek aday olması beklenirken, parti yönetiminin yeni isimlerle takviye edileceği belirtiliyor. İYİ Parti’nin olağan kurultayını yapmasına ve Siyasi Partiler Yasası’nın zorunlu kıldığı illerin yüzde 50’den fazlasında örgütlenmesine karşın, YSK’nin son listesinde “seçime katılma yeterliliği taşıyan partiler” arasında yer almaması kafaları karıştırmış ve bu durum seçime sokulmayacağı söylentilerine yol açmıştı. Parti kaynakları, listenin hazırlandığı tarihte partinin kongrelerini tamamlamadığını belirterek, “YSK’nin güncellenen listesinde İYİ Parti olacaktır. O konuda bir sıkıntı olmayacak. Kaldı ki İYİ Parti’nin seçime girmesini engellemek, engelleyenlerin aleyhine sonuç doğurur. Akşener’e cumhurbaşkanlığı seçiminde daha büyük avantaj sağlar” görüşünü savunuyorlar.