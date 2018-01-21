  • BIST 115.147
  • Altın 163,118
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,6547
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
21.01.2018 15:35

Suriye’nin resmi haber ajansından yeni Afrin iddiaları

»
Suriye’nin resmi haber ajansından yeni Afrin iddiaları
TSK, Afrin’de “Zeytin Dalı” harekatını sürdürürken harekatı “şiddetle kınayan" Suriye rejiminin medyasından yeni suçlama ve iddialar geliyor.

ŞAM (ANKA) – Suriye’nin resmi haber ajansı SANA İngilizce yayınında, “Suriye, Türkiye’nin Afrin’e yönelik saldırganlığını şiddetle kınıyor” diyerek “Türk hükümeti, çeşitli türden silahlarla Halep ve Haseki illerindeki bazı köy ve kentleri bombalayarak Suriye’nin egemenliğine karşı yeni bir ihlali işledi”  iddiasında bulundu.

Haberde “Halep’in kuzeyinde Afrin bölgesindeki yerel kaynaklar SANA’ya Türk güçlerinin çeşitli tür silahlarla Afrin bölgesinde köy ve kentleri hedef alarak verdiği maddi zarara ek olarak 2’si çocuk 7 sivilin yaralandığını söylediler”  savları da öne sürüldü. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ operasyonu Avusturya basınında21 Ocak 2018 Pazar 10:23
  • ABD'den son açıklama CENTCOM'dan21 Ocak 2018 Pazar 10:17
  • Lavrov ve Tillerson arasında Suriye görüşmesi21 Ocak 2018 Pazar 10:15
  • Rusya: ABD askerlerinin Suriye’de kalma hakkı yok21 Ocak 2018 Pazar 10:13
  • Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri, Dışişleri'ne çağrıldı21 Ocak 2018 Pazar 10:07
  • Operasyon sonrası YPG'den flaş Rusya açıklaması21 Ocak 2018 Pazar 09:48
  • Trump'tan flaş karar20 Ocak 2018 Cumartesi 20:48
  • İran'dan Afrin açıklaması20 Ocak 2018 Cumartesi 20:15
  • Rusya'dan Türkiye'ye karşı flaş hamle!20 Ocak 2018 Cumartesi 18:49
  • ABD ile Rusya arasında FLAŞ görüşme!20 Ocak 2018 Cumartesi 17:32
    • FOTO GALERİ
    • İstanbul'da ilginç kaza
    • Kilis'te hasar gündüz ortaya çıktı
    • Komutanlar Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle yönetti
    VİDEO GALERİ
    • CHP: Millet olarak arkasındayız
    • Maltepe'de fabrika yangını
    • Kılıçdaroğlu'ndan Mehmetçiklere mesaj: Allah onların yardımcısı olsun
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti