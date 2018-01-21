Suriye’nin resmi haber ajansından yeni Afrin iddiaları

TSK, Afrin’de “Zeytin Dalı” harekatını sürdürürken harekatı “şiddetle kınayan" Suriye rejiminin medyasından yeni suçlama ve iddialar geliyor.

ŞAM (ANKA) – Suriye’nin resmi haber ajansı SANA İngilizce yayınında, “Suriye, Türkiye’nin Afrin’e yönelik saldırganlığını şiddetle kınıyor” diyerek “Türk hükümeti, çeşitli türden silahlarla Halep ve Haseki illerindeki bazı köy ve kentleri bombalayarak Suriye’nin egemenliğine karşı yeni bir ihlali işledi” iddiasında bulundu.

Haberde “Halep’in kuzeyinde Afrin bölgesindeki yerel kaynaklar SANA’ya Türk güçlerinin çeşitli tür silahlarla Afrin bölgesinde köy ve kentleri hedef alarak verdiği maddi zarara ek olarak 2’si çocuk 7 sivilin yaralandığını söylediler” savları da öne sürüldü.