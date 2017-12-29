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29.12.2017 16:50

Suriyelilerin kaldığı barınma merkezinde istismar skandalı!

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Suriyelilerin kaldığı barınma merkezinde istismar skandalı!
Suriyeli 14 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı.

İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde kalan 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülünce hamile olduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Gökçayır Köyü'ndeki Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriye uyruklu V.V., rahatsızlanınca, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan sağlık muayenesinde çocuğun hamile olduğu anlaşıldı.

Jandarma tarafından ifadesi alınan V.V., 1 yıl önce aynı kampta kalan 28 yaşındaki A.A. ile dini nikahla evlendiğini ve şikayetçi olmadığını söyledi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.

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