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28.12.2017 16:15

Suriyelilere bilet satışı yasak

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Suriyelilere bilet satışı yasak
Yozgat Valiliği 'yol izin belgesi' olmayan Suriyeli sığınmacılara bilet satışı yapılmayacağı açıkladı. Yasağa uymayan firmalara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sputnik- Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin yanlarında 'yol izin belgesi' olmaksızın bilet satışı yapılması ve taşımacılık suretiyle il dışına çıkarılmalarının yasaklandığı, uymayanlara da idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Yozgat'ta yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin, kendilerine verilen hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin yapılmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli 'Yol İzin Belgesi' bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin nüfus hareketliliği, ikamet ili değişikliği ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyelilerin ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması amaçlanmıştır."

ŞİRKETLERE CEZA UYGULANACAK

Açıklamada, yasaklara uymayan ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.

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