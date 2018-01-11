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11.01.2018 20:15

Suriyeli Muhammet'e şimdi de okul kapısı açıldı

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Suriyeli Muhammet'e şimdi de okul kapısı açıldı
Adıyaman'da, camdan spor merkezine bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan ve işletme sahibi tarafından spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yapılan Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin ile 2 kardeşi ve 2 yeğeninin okula kaydı yapıldı.

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet'i bulup, spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Muhammet Hüseyin ile 2 kardeşi ve 2 yeğeninin, okula kaydını yaptı. Muhammet'in ailesinden 2 kişinin de İşkur tarafından istihdam edileceği belirtildi.

Spor salonunda spor yapan Muhammet Hüseyin'i ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İşkur Müdürü Emin Yücekaya, çocuğa çeşitli hediye verdi.

'FOTOĞRAF SAYESİNDE OKULA BAŞLAYACAKLAR'

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, çocukların kayıt işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Suriyeli çocuğumuz okula başlamamış. 2006 doğumlu Muhammet gibi yanında 2 yeğeni, 2 kardeşi toplam 5 çocuğa ulaştık. Bu fotoğraf sayesinde hep beraber okula başlayacaklar. Onların kayıt işlemlerini başlattık. Diğer konularda da destek olacağız" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise devletin sıcak yüzünü gençlere ve çocuklara göstermek adına farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün Muhammet kardeşimize ulaşmış bulunmaktayız. Her zaman söylediğimiz gibi çok küçük dokunuşlarla çok büyük şeyleri halledebiliriz. Bu da onun en büyük örneği. Ben bu anlamda özellikle Adıyaman'da spor camiasına katkılar sunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AİLESİNDEN 2 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK'

İşkur Müdürü Emin Yücekaya da Muhammet'in ailesinden 2 yetişkine iş imkânı sunacaklarını kaydederek, "2018 yılını çocuk işçiliği yılı olarak ilan ettik. Dolayısıyla Muhammet'in çalışma hayatından, gitmesi gereken alana, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle temas kurduk. Muhammet okula kazandırılacak. Babası yaşlı olduğu için çalışabilir durumda değil, ailesinden 2 kişi istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan fotoğrafı paylaşan Ömer Yavuz da spor salonunun üyesi olduğunu anlatarak, "Çocuğu dışarıda görünce, terlik ayağında, ayakkabı boyası sandığı sırtında, üzüldüm. O anı yaşayarak herkesin yaşamasını istiyorum. Herkesin desteği oldu yani çok iyi bir şeye vesile olduğumu düşünüyorum" dedi.

Suriyeli Muhammet Hüseyin, kendisine ve ailesine katkı sunulmasına teşekkür etti.



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