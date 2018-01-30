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30.01.2018 13:15

Suriye'den Türkiye'ye 'baraj' uyarısı

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Suriye'den Türkiye'ye 'baraj' uyarısı
Suriye devlet ajansı SANA: Türkiye'nin Afrin'deki top atışı 17 Nisan Barajı'nın çökmesine ve bir felaket yaşanmasına yol açabilir.

Suriye devlet ajansı SANA’da, Türkiye’nin Afrin harekâtının bölgedeki 17 Nisan Barajı’na zarar verebileceğine dair bir haber yayımladı. Haberde, Afrin’de altyapının ağır hasar gördüğü belirtildi.

Haberde Türkiye’nin 10’uncu günde Cinderis kasabasını, 17 Nisan Barajı’nın da bulunduğu Hammam köyünü ve başka köyleri havan topuna tuttuğu bilgisi aktarıldı. SANA, “Yerel kaynaklar, 17 Nisan Barajı bölgesinde top atışının devam etmesinin barajda çatlaklara yol açacağını ve eğer baraj çökerse, bir felaket yaşanacağını söyledi” ifadelerini kullandı. (Dış Haberler)

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