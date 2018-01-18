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18.01.2018 17:40

Suriye'den FLAŞ açıklama: Türk savaş uçakları saldırırsa...

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Suriye'den FLAŞ açıklama: Türk savaş uçakları saldırırsa...
Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Türk savaş uçaklarının Suriye'de saldırıya geçmesi durumunda, ülkenin hava savunma sistemlerinin Türk uçaklarını düşürmeye hazır olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat, Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarda bulundu. Mikdat, "Suriye hava savunma sistemleri, bir saldırı durumunda Türk uçaklarını düşürmeye hazırdır" dedi.

Faysal Mikdat, Suriye devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, “Türk ordusunun Afrin’de düzenleyeceği herhangi bir askeri operasyonun, “saldırı nedeni” olarak değerlendirileceği konusunda Türkiye’yi uyarıyoruz” diye konuşurken, “Hava savunma sistemlerimiz bir saldırı durumunda Türk uçaklarını düşürmeye hazırdır” ifadelerini kullandı.

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