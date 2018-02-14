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14.02.2018 18:55

Suriye'den flaş açıklama: "Saldıran her jeti düşürürüz"

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Suriye'den flaş açıklama: "Saldıran her jeti düşürürüz"
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, “Suriye’ye saldıran her jeti düşürürüz ve bu sadece bir tehditten ibaret değil” dedi.

Suriye devlet ajansı SANA’nın son dakika olarak aktardığına göre Mikdat, ‘Batı’nın desteğini kesmesi halinde teröristlerden kurtulma gücüne sahip olduklarını’ da belirtti.

Suriye yönetimi son olarak, cumartesi sabahı Şam yakınlarındaki bir İran üssünü hedef alma gerekçesiyle hava sahasını ihlal eden bir İsrail F-16’sını düşürmüştü.

‘ABD SURİYE’Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR’

Şam’da basın toplantısı düzenleyen Mikdat, ABD’yi de eleşirdi. ‘ABD’nin 1000’den fazla IŞİD’liyi başka bölgelere aktarıp kurtardığını’ savunan Mikdat, Washington’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünü parçalama çabasında bulunduğunu da söyledi. Mikdat, Suriye’nin Birleşmiş Milletler’den ABD’nin bu davranışları hakkında soruşturma başlatmasını talep ettiğini de ekledi.

Suriyeli bakan yardımcısı, kimyasal silah kullandıkları iddiasını da bir kez daha yalanladı.

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