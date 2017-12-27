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28.12.2017 03:55

Suriye'den Erdoğan'a yanıt: Daha büyük acılar yaşayacak

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Suriye'den Erdoğan'a yanıt: Daha büyük acılar yaşayacak
"Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değil, Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadelerini kullanan Erdoğan'a Suriye'den tanıt geldi.

Tunus'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınması demektir" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması lazım diyen Erdoğan "Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değil, Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerine Suriye’den yanıt gecikmedi. Akşam saatlerinde Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya açıklamalar yapan bir “yetkili kaynak”, Erdoğan’a yönelik, “Erdoğan’ın başkalarına karşı izlediği bu yıkıcı ve kanlı politikalarının er ya da geç kendisine döneceğini ve daha büyük acılar yaşayacağını idrak etmesi gerektiğini” ifade etti.

SANA haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığında yetkili bir kaynak; Türkiye rejimi başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Suriye ve halkına karşı işlediği katliam ve vahşetleri örtbas etmek amacıyla Türkiye halkı ve kamuoyunu kandırmaya ve asılsız iddialarda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkili kaynak SANA’ya açıklamalarında; Erdoğan ve rejiminin Suriye’de IŞİD ve Nusra Cephesi dahil muhtelif isimler altında faaliyet gösteren radikal terör örgütlere sınırsız ve muhtelif tür destek sağladığına ve sağlamaya da devam ettiğine dikkat çekti.

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