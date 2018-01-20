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21.01.2018 03:15

Suriye’den Afrin ile ilgili ilk açıklama!

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Suriye’den Afrin ile ilgili ilk açıklama!
Suriye'den Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu" ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Operasyon hakkında kendilerini bilgi verildiğini yalanlayan Suriye, operasyonu kınadı.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili bilgilendirdiği Suriye'den ilk açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin akşam saatlerinde başlattığı harekatı kınadıklarını duyurdu.

Reuters’ın geçtiği habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin dalı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye rejimine yazılı bilgi verildiğini belirtmişti.

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