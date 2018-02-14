Suriye’den açıklama: İsterse Türkiye uçağı olsun, düşürülecek

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son dakika "Araplar ile Kürtler birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları" çağrısı yaptı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batılı ülkeleri Suriye'ye hava saldırısı konusunda uyardı, "Suriye hava savunma sistemleri, Suriye'ye saldıracak her uçağı vurmak üzere aktif hale getirildi. Bu ister İsrail uçağı olsun, ister Amerikan uçağı olsun, isterse Türkiye ya da Suriye'ye zarar verecek başka bir ülkenin uçağı olsun fark etmez" tehdidinde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, düzenlediği basın toplantısında bölgedeki gelişmeleri önemli açıklamalarda bulundu. Mikdat, ABD’nin Suriye’deki savaşı uzatmaya çalıştığına, bu politikanın daha fazla sivil kaybına neden olduğu için telafisi imkansız sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Suriye’nin kuzeyindeki Araplar ile Kürtlere “birlik olup Türk güçleriyle savaşmaları” çağrısı yapan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Batılı ülkeleri de Suriye’ye hava saldırısı düzenlememeleri konusunda uyardı.

BM’YE ABD’Yİ SORUŞTUR’ ÇAĞRISI

Sputnik’in haberine göre; ABD ile bazı Arap ülkelerinin Suriye hükümet güçlerinin ilerleyişini önlemek için IŞİD’e destek verdiğini, ABD’nin yüzlerce IŞİD militanını Rakka ve Deyr ez Zor’dan tahliye ettiğini belirten Mikdat, ”Birleşmiş Milletler’i (BM), ABD’nin, BM’nin hedefleri ve ilkeleriyle çelişir şekilde, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve siyasi bağımsızlığını tehdit eden, Suriye halkını yok etmeyi amaçlayan icraatlarını ve eylemlerini soruşturmaya çağırıyoruz” dedi.

“HER UÇAK DÜŞÜRÜLECEKTİR”

Suriye hava sahasını ihlal eden her uçağın tıpkı İsrail uçağı gibi düşürüleceğini söyleyen Mikdat, ”Ordu Suriye’ye saldırı düzenleyen her savaş uçağını düşürecektir ve bu boş bir tehdit değildir” diyerek şöyle devam etti:

‘İSTER İSRAİL, İSTER AMERİKAN, İSTER TÜRK UÇAĞI’

“Suriye hava savunma sistemleri, Suriye’ye saldıracak her uçağı vurmak üzere aktif hale getirildi. Bu ister İsrail uçağı olsun, ister Amerikan uçağı olsun, isterse Türkiye ya da Suriye’ye zarar verecek başka bir ülkenin uçağı olsun fark etmez.”

‘KİMYASAL SİLAH KAİDE’NİN İŞİ’

Suriye ordusunun kimyasal silah kullanmadığını ve daha önce BM denetiminde kimyasal silahlarını imha ettiği için şu anda da zaten kimyasal silaha sahip olmadığını anlatan Mikdat, Beyaz Miğferler adlı Kaide/Nusra bağlantılı grup tarafından Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına dair sahte raporlar hazırlandığını, bu örgütün İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini söyledi. ”Batı onları desteklemeye son verdiğinde teröristlerden tümüyle kurtulacağız” vurgusu yaptı.

ŞAM, İSRAİL UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

10 Şubat’ta da İsrail, Suriye’den havalanan bir İran İHA’sının sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye’ye bir dizi hava saldırısı düzenlemiş, ancak Suriye hava savunma sistemleri bir İsrail F-16’sı düşürmüştü.