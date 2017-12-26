‘Suriye’deki Türkiye askerleri geçici’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Suriye’de bulunan Türkiye askerlerinin geçici olarak orada bulunduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye askerlerinin Suriye’de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlama anlaşması çerçevesinde bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Sputnik’e konuştu. Bogdanov, “Gerilimi azaltma bölgeleri şu anda faal ve biz bunun geçici bir tedbir olduğunu her yerde vurguluyoruz. Ancak bu bölgelerde güvenliği Türkiye ve İran’ın da dahil olduğu garantör ülkeler olarak temin etmek zorundayız. Anlaşmalara göre bu bölgeler altı aylığına kuruldu ve duruma göre süresi uzatılabilecek” dedi.

Bogdanov, gerilimi azaltma bölgelerindeki gereklilik ortadan kalktığında garantör ülkelerin faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

Bogdanov, Washington ve Ankara’nın mevcut ve gelecekteki Suriye hükümetlerine saygı göstermesi gerektiğini de ifade ederek, “Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini tüm ülkelere söylüyoruz. Ülkedeki durumla yalnız başlarına baş edip edemeyeceklerine bizzat karar vermesi gereken mevcut ve gelecekteki meşru Suriye yönetimlerine saygı gösterilmeli” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)