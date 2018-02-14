'Suriye'de son dört yılın en tehlikeli anındayız'

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye’de son dört yılın en tehlikeli döneminde olduklarını söyledi.

Şu anki zamanını son dört yılda ülkedeki en şiddetli, endişe verici ve tehlikeli zaman olduğuna dikkat çeken Mistura, Türkiye, Rusya ve İran’a şiddet olaylarını azaltmak için nüfuzlarını kullanma çağrısında bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Suriye’de yükselen şiddet olaylarının barış ve bölgesel istikrar beklentilerini baltalayacağını ve şiddeti daha fazla cephede tırmandırabileceğine işaret eden Mistura’nın konuşması barış yolunun kapatılmasıyla ilgili birbirleri aleyhine konuşmalar yapan ABD Büyükelçisi Nikki Haley ve Rusya Büyükelçisi Vassily Nebenzia tarafından da takip edildi.

Haley, Rusya'nın barışa giden yolda ağırlığını kullanmasını isterken, Rus Büyükelçi Nebenzia, ABD liderliğindeki koalisyondan muhalefetin provokasyonlarını önlemesini istedi.