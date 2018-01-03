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04.01.2018 04:20

Suriye’de Rus helikopteri düştü: 2 pilot öldü

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Suriye’de Rus helikopteri düştü: 2 pilot öldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de Mi-24 tipi helikopterin düştüğünü, helikopterde bulunan iki pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterinyılbaşı gecesi Suriye’deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık’ta, Suriye’nin talebi üzerine Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.

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