Suriye ve Küba arasında işbirliği anlaşması

SANA ‘nın aktarımına göre, programın imzalanması ardından basına açıklama yapan Neddaf; bu anlaşmanın iki ülke arasında kültürel ve bilimsel işbirliğini pekiştireceğini belirtti. Neddar uygulama programının akademisyen, uzman ve öğretim üyelerinin karşılıklı ziyaretlerine ek olarak iki ülkede ortak bilimsel konferanslar ve araştırmaların yapılmasını öngördüğünü açıkladı.
Küba Yüksek Öğretim Bakanı Saborido ise anlaşmanın iki ülke arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkilere önemli bir destekte bulunacağını kaydetti.
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