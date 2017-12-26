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26.12.2017 23:10

Suriye savaş uçağı düşürüldü

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Suriye savaş uçağı düşürüldü
Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada Hama'nın kuzeyinde askeri bir jetin düştüğü ve bir pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Yapılan açıklamada Hama bölgesinin kuzeyinde düşen askeri jetin içindeki pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. 6 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta son dönemde Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin saldırıları ağırlık kazanmıştı.

Savaş uçağının düşürülmesinin arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a muhalif olan grupların olduğu belirtildi. Reuters’ın aktardığı haberde son dönemde çatışmaların artmasıyla çok sayıda insanın hayatını özellikle bölgenin batısında kaybettiği belirtildi.

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