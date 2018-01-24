Sürekli şiddet gördüğü kocasını öldürüp...

Avcılar'da 39 yaşındaki N.B., sürekli şiddet gördüğü 40 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı kocası Alper B'yi evdeki ruhsatsız silahla başından vurdu, 2 gün sonra da cesedini bir kuyuya atarak, üzerine beton döktü.

N.B., cesedi fark edenlerin ihbarıyla kendisine ulaşan polise cinayeti itiraf etti.

Avcılar'da önceki gece 23.50 sıralarında polise, ceset ihbarı yapıldı. Polisler, ceset gördüğü ihbarında bulunan kadının ifadesinde anlattığı iş yerine gitti. Polisler daha sonra da kapalı olan iş yerinin sahibine ulaştı.

Polisi karşısında gören N.B. ise, cesedin kocası Alper B'ye ait olduğunu ve kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Evde ve iş yerinde arama başlatıldı. İş yerinde yapılan aramada Alper B.'nin cesedi su kuyusunun içine atılmış halde bulundu. Cesedin üzerine çimento döküldüğü için çıkaramayan polis itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla ceset kuyudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Evde yapılan aramada 1 tabanca 2 tüfek, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Alper B’nin oto hırsızlığı ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla daha önce hakkında işlem yapıldığı ve poliste kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette sorguya alınan N.B., eşini kızıyla beraber öldürdüğünü itiraf edince 13 yaşındaki kızı S.B. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve kızın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İddialara göre, uyuşturucu satıcısı olan 40 yaşındaki A.B. aynı zamanda bağımlıydı ve kendisini kaybederek eşi ve 3 çocuğuna sık sık şiddet uyguluyordu. Sürekli şiddet gören 39 yaşındaki N.B. de 13 yaşındaki kızı S.B ile plan yaptı. N.B. yaptığı plan dahilinde kızıyla birlikte 21 Ocak Pazar Günü saat 18.00 sıralarında yatak odasında uyuyan kocasını, evdeki ruhsatsız tabancayla başından vurdu. N.B. iki gün sonra eşinin cesedini yorgana sararak kendisine ait iş yerinin yakınındaki su kuyusuna attı. N.B. sonra da cesedin üzerini çimento dökerek kapadı.