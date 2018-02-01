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02.02.2018 02:55

Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı!

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Süper Loto'da kazandıran numaralar açıklandı!
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da geçen hafta rekor ikramiye kazanan il Erzincan olmuştu.

Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle belli oldu. Geçen hafta dev ikramiye ile milyonların katıldığı oyunda kazanan tek kişiydi. Dev ikramiye sadece Erzincan'a gitmişti. 1 Şubat 2018 Süper Loto çekilişi sonuçları az önce açıklandı. 11 haftadır devreden ve geçen hafta tek kişiye giden Süper Loto'da 537. haftanın sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 1 ŞUBAT 2018

Milli Pİyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen 'Süper Loto' çekilişi saat 21.15'te başladı. Çekiliş, canlı yayın olarak Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bugün yapılacak 537. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarını şu şekilde...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYIN

537. HAFTA SÜPER LOTO SONUCU

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