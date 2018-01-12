Süper Loto sonuçları açıklandı!

Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto şans oyununun bu haftaki çekilişi gerçekleşti. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 şeklinde...

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesiyetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler tarafından yapılır.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenir.