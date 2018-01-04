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05.01.2018 05:00

Süper Loto sonuçları açıklandı

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Süper Loto sonuçları açıklandı
Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişin ardından açıklandı.

Süper Loto sonuçları her perşembe olduğu gibi 4 Ocak 2018 Perşembe günü de canlı yayında ve noter huzurunda belli oldu. Gittikçe büyüyen ikramiye vatandaşları heyecanlandırdı ve Süper Loto sonuçlarına ulaşmak için Google üzerinden aramalar yapmaya başladılar. Milli Piyango İdaresi en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını canlı yayından 15 dakika sonra yayımlıyor. Süper Loto da dahil olmak üzere tüm sayısal oyunlarda veraset ve intikal vergisi yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu hafta Süper Loto’da büyük ikramiye 21 milyon 785 bin lira. Çekiliş sonucuna en hızlı şekilde ulaşmak isteyenler doğru adreste. MPİ 4 Ocak Süper Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın kazandıran numaraları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 OCAK

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 4 Ocak 2018 tarihinde Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu…

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 3, 15, 20, 30, 40, 52

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

üper Loto oyununun 529. çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü’de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 28 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu…

7, 20, 33, 39, 40 48

super-loto-sonucu-1.jpg

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

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