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24.12.2017 22:00

Süper Lig'de ilk yarının lideri belli oldu

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Süper Lig'de ilk yarının lideri belli oldu
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkartan Başakşehir Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirirken, Kasımpaşa 19 puanda kaldı.

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar:Mensah,Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

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