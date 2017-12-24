Süper Lig'de ilk yarının lideri belli oldu

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Sadiku, Pavelka (Dk. 78 Neumayr), Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo (Dk. 73 Rangel)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 76 Tunay Torun), Visca (Dk. 74 İrfan Can Kahveci), Mossoro, Kerim Frei, Adebayor (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)
Goller: Dk. 3 Visca, Dk. 70 Mossoro (Medipol Başakşehir), Dk. 43 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
Sarı kartlar:Mensah,Ben Youssef, Eduok (Kasımpaşa),İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
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