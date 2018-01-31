  • BIST 119.303
  • Altın 162,410
  • Dolar 3,7830
  • Euro 4,6869
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
31.01.2018 01:35

Süper Lig'de 6 takım PFDK'ya sevk edildi

»
Süper Lig'de 6 takım PFDK'ya sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig takımını Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürattan dolayı siyah-beyazlı kulübün, PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı kurula sevk edilen takımlar arasında yer aldı.

Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u da PFDK'ya gönderdi.

Gençlerbirliği'nin Atiker Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sportmenliğe aykırı harekette bulunan Başkent ekibinin oyuncusu Petar Skuletic de kurula sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Gaziantepspor'un da kurula sevk edilmesine karar verildi.

Bu arada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşmaya çıkmayan Amed Sportif Faaliyetler de kurula gönderildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'dan flaş Galatasaray iddiası!30 Ocak 2018 Salı 18:21
  • Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi30 Ocak 2018 Salı 18:08
  • Milli sporcumuz WTA Katar Açık'a davet edildi30 Ocak 2018 Salı 18:00
  • Dünyanın ilk bitcoinle transferi Türkiye'de gerçekleşti!30 Ocak 2018 Salı 17:24
  • Beşiktaş'tan bomba transfer açıklaması!30 Ocak 2018 Salı 17:06
  • Sergen Yalçın tekrar Süper Lig'de30 Ocak 2018 Salı 16:10
  • Deniz Naki'ye tarihi ceza!30 Ocak 2018 Salı 15:02
  • Bursaspor - Beşiktaş maçı biletlerine ilgi az30 Ocak 2018 Salı 13:58
  • Mehmet Özdilek gözüne Galatasaray'ı kestirdi30 Ocak 2018 Salı 11:06
  • Trabzonspor'da hedef şaştı30 Ocak 2018 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    • -40 derece havada mini etek giyince...
    • Yiyeceklerin taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır?
    • Gülben Ergen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı!
    VİDEO GALERİ
    • Akıllı telefonla çekilen Soderbergh filminden fragman geldi
    • Tuvaletini yaparken dövüp, parasını gasp ettiler
    • Kiles'te hastane yakınlarına roket atıldı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti