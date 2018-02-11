Süper Lig maçı sonrası ortalık fena karıştı!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Bursaspor maçı sonrası taraftar arasında kavga çıktı. Olaylarda iki taraftar yaralandı.

Spor Toto Süper Ligi 21’inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile Bursaspor maçı ardından iki taraftar arasında tartışma yaşandı.



Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçilen karşılaşmanın ardından Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Atatürk Mahallesi 164 Sokak Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi ile İstanbul-İzmir devler karayolu üzerinde bir kahvehane işletmesi yanında kısa süreli sözlü sataşma yaşanması ardından olaylar çıktı. Tartışmanın uzaması ardından otobüslerden aşağı inen Bursaspor taraftarları ile Akhisarspor taraftarları arasında kısa süreli çatışma yaşanırken 2 kişi yaralandı.