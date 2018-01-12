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13.01.2018 02:05

Süleyman Soylu ve Necdet Özel'in yanındaki FETÖ imamı kim?

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Süleyman Soylu ve Necdet Özel'in yanındaki FETÖ imamı kim?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'in FETÖ imamı olduğu öne sürülen Şener Yürek ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi Avukat Fidel Okan'ın FETÖ imamlarıyla Umre'ye gittiğini öne sürmüş, Fidel Okan ise iddiaları reddetmişti. Sabah'ta bugün yer alan haberde FETÖ sanığı avukatlar İsa İmanlı ve Hakan Kılınç'ın Okan'la birlikte yer alan fotoğrafları yayınlandı. 

Okan Sabah'ın iddialarına akşam saatlerinde yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Okan, Sabah'ın FETÖ imamları diye işaret ettiği iki kişinin dışında fotoğrafta kritik bir isimin daha olduğunu açıkladı. 

Okan hemen yanında bulunan Şener Yürek isimli kişinin 15 Temmuz'un ardından Suudi Arabistan'da tutuklandığını ve Türkiye'ye iade edildiğini bunun nedeninin ise Şener Yürek'in düzenlediği toplantılarda yer alan önemli isimlerin fotoğraflarını gösterdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını açıkladı. 

FETÖ'nün Suudi Arabistan'da düzenlediği toplantıları organize ettiği öne sürülen Şener Yürek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel'i ve eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ü ağırlamış. 

Okan Yürek'in bu isimlerle çekilmiş görüntülerini Twitter hesabından ifşa etti. 

İşte o açıklamalar; 

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