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01.02.2018 22:50

Sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu

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Sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında çürümüş kadın cesedi bulundu.

Cesedin, sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani'ye (18) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Yüreğir ilçesi Yukarı Çiçekli Mahallesi'nden geçen sulama kanalın kenarında kamış toplayan iki genç, suların içerisinde cansız manken sandıkları, cesedin yanına gitti. Dal parçasıyla cesedi inceleyen gençler, polisi aradı.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanal kenarında güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, Cinayet Büro Amiri bot giyip, sulama kanalına girerek inceleme yaptı. Polis, cesedin geçen 15 Eylül'de sevdikleri erkek arkadaşları ile evlenemedikleri için el el tutuşup sulama kanalına atlayan Suriyeli kuzenlerden Emine Hani'ye ait olabileceği üzerinde durdu.

Ailelerine, "Erkek arkadaşlarımızı çok seviyoruz. El ele kanala atlayıp kendimizi öldüreceğiz" diye mesaj atan Suriyeli kuzenlerden Rengin Abdo'nun (21) cesedi ise olaydan kısa bir süre sonra bulunmuştu.

Polis, cesedi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.

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