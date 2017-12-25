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25.12.2017 22:30

Sudan'dan Türkiye'ye ucuz et teklifi!

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Sudan'dan Türkiye'ye ucuz et teklifi!
Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" dedi.

Türkiye ile Sudan arasındaki ortak tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu belirtti.
Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" diye konuştu.Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

'KAZAN-KAZAN ŞEKLİNDE ÇALIŞIYORUZ'

 Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz" dedi.
Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

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