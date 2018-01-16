"Sucukçu Müdür"e mezunlardan da protesto 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'i bu kez eski öğrencileri kınadı.
16 Ocak 2018 Salı 13:10
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunları okulun önünde biraraya geldi. Velileri hedef gösteren, öğrencileri tehdit eden Müdür Necati Yener' i protesto eden mezunlar, "Öğrencilerin yanındayız" dediler.
Öte yandan, öğrenci aileleri de Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek kendilerini hedef gösteren SABAH ve ATV hakkında suç duyurusunda bulundu.
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