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16.01.2018 16:20
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"Sucukçu Müdür"e mezunlardan da protesto 

"Sucukçu Müdür"e mezunlardan da protesto 
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener'i bu kez eski öğrencileri kınadı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Mezunları okulun önünde biraraya geldi. Velileri hedef gösteren, öğrencileri tehdit eden Müdür Necati Yener' i protesto eden mezunlar, "Öğrencilerin yanındayız" dediler.

Öte yandan, öğrenci aileleri de Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek kendilerini hedef gösteren SABAH ve ATV hakkında suç duyurusunda bulundu.

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