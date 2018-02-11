Su kıtlığı çekecek 11 kentten biri İstanbul

BBC News, “Dünyanın en büyük kentlerinin dörtte biri, su stresi ile karşı karşıya” uyarısını yaparken, içme suyundan yoksun kalması olasılığı en yüksek olan 11 kent arasında İstanbul’a da yer verdi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm dünyada kaygı yaratmaya devam ederken Güney Afrika’daki Cape Town’ın susuzluk görüntüleri endişeleri artırdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC News de“Dünyanın en büyük kentlerinin dörtte biri, su stresi ile karşı karşıya” uyarısını yaparken, Cape Town gibi içme suyundan yoksun kalması olasılığı en yüksek olan 11 kenti arasında İstanbul’a da yer verdi.

Modern çağda Cape Town’un içme suyundan yoksun kalma tehdidi ile yüz yüze gelen ilk büyük kenti olduğunun altı çizilen haberde, dünyada bir milyardan fazla insanın suya erişiminden yoksun olduğuna, 2.7 milyarın da en az yılda bir ay su kıtlığı yaşadığına dikkat çekiliyor.

BBC News, 2014 yılında gerçekleştirilen bir araştırmanın dünyanın en büyük 500 kentinden dörtte birinin “su stresi” durumuyla karşı karşıya bulunduğunu tahmin ettiğini anımsatıyor.

Haberde, “Cape Town’un sadece buzdağının ucu olması şaşırmamalı” denildikten sonra Cape Town’dan sonra susuz kalma olasılığının en yüksek olan 11 kenti şöyle sıralıyor:

“Sao Paulo, Bangalore, Pekin, Kahire, Cakarta, Moskova, İstanbul, Meksiko, Londra, Tokyo ve Miami.”

BBC News, İstanbul ile ilgili resmi verilerin 2016 yılında İstanbul’da kişi başına su miktarının bin 700 metre küpün altına düştüğünü gösterdiğine dikkat çekiyor.

Türkiye’deki uzmanların İstanbul’daki durumun 2030 yılına kadar kötüleşerek “su kıtlığı” haline gelebileceği uyarısını yaptıklarını belirten BBC News, haberinde “Son yıllarda 14 milyon nüfusu olan İstanbul gibi çok kalabalık bölgeler en kuru aylarda su sıkıntısını yaşamaya başladı” ifadelerini de kullanıyor.