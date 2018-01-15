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15.01.2018 23:50

Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle İlgili 6 gözaltı

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Su dolu çukurda oynayan 2 kardeşin ölümüyle İlgili 6 gözaltı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, toplu konut alanında 1.5 derinliğindeki su dolu çukurda Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tencirlioğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Savcılık gözaltı kararı verdi.

Olayda ihmali bulunan şirketini 2 yetkilisi, kepçe operatörü ile inşaat bekçisi gözaltına alındı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Karabağlar'ın Uzundere mevkiinde, otoban kenarındaki boş arazide meydana geldi.

Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi Ali Tenciroğlu, zaman zaman hayvan satış pazarının da kurulduğu bölgede oynarlarken, içi su dolu çukura düştü. Çukura düşen 2 kardeş, dipteki çamura saplanıp, su birikintisinin üzerine çıkamadı. 2 kardeşin çukura düştüğünü, aynı bölgede oynayan diğer çocuklar fark etti.

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