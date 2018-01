Su ‘canavarları’ şampiyonluk yolunda

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Su Topu Takımı’nın minik oyuncuları, şampiyonluk için ilk sınavı Gaziantep’te verecek.

3 gün sürecek turnuvada mücadele edecek olan U-12 sporcuları, başarılı olurlarsa, Mayıs ayındaki finallere katılmaya hak kazanacak.

SPORA YATIRIM

Karşıyaka’nın ilk Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nu hizmete açarak, su sporları için önemli bir destek sağlayan Karşıyaka Belediyesi, belediyenin Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde geçen yıl kurduğu Su Topu Takımı’nda da ilk meyveleri toplamaya başladı. Belediyenin U-12 kategorisinde yarışan minik sporcuları, Gaziantep’teki grup müsabakalarına katıldı. 1 Şubat’a kadar sürecek olan turnuvada onlarca farklı takım yarışacak. Başarılı olan 8 takım 25-27 Mayıs tarihlerindeki Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

YILDIZLAR YETİŞİYOR

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Hem sporculara hem de halkımıza hizmet vermek için açtığımız havuzumuzda bir yandan da geleceğin yıldızlarını, şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Bu hedefle kurduğumuz Su Topu Takımımız, inanıyorum ki Gaziantep’te kentimizi başarıyla temsil edecek ve her şartta gurur kaynağımız olacaktır. Popüler sporların yanı sıra alternatif dallara da yatırım yapmaya, her yaşta ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.