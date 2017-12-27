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27.12.2017 11:25
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Stüdyoya giren köpek, Rus spikere zor anlar yaşattı!

Stüdyoya giren köpek, Rus spikere zor anlar yaşattı!
Canlı yayında haber sunduğu esnada stüdyoya giren köpek, Rus sunucuya zor anlar yaşattı.

Haber bülteni sunan Rus spiker, stüdyoya giren davetsiz misafir yüzünden canlı yayında zor anlar yaşadı.

Arkasında birden beliren köpekten habersiz bülteni sunmaya devam eden spiker, durumu fark edince tuhaf hareketler segilemeye başladı.

Sonunda köpeğin masaya sıçraması ile ne yapacağını şaşıran spiker, durumu ekran başındakilere çaktırmasa da bir hayli korktuğu gözlendi.

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