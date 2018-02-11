Star TV'nin sevilen programından veda kararı

Hafta içi her gün Star TV'de Celal Pir'in sunumuyla ekrana gelen haber ağırlıklı şov programının yayına devam etmeyeceği öğrenildi.
"Bugün" programı Ekim 2016'dan bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmaktaydı...
Hafta içi her gün Star TV'de Celal Pir'in sunumuyla ekrana gelen haber ağırlıklı şov programının yayına devam etmeyeceği öğrenildi.
"Bugün" programı Ekim 2016'dan bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmaktaydı...
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