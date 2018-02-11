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11.02.2018 21:06

Star TV'nin sevilen programından veda kararı

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Star TV'nin sevilen programından veda kararı
Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan o programdan veda kararı...

Hafta içi her gün Star TV'de Celal Pir'in sunumuyla ekrana gelen haber ağırlıklı şov programının yayına devam etmeyeceği öğrenildi.

"Bugün" programı Ekim 2016'dan bu yana Star TV ekranlarında yayınlanmaktaydı...

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