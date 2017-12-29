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29.12.2017 12:45

Star Gazetesi'nde flaş ayrılık! Hangi köşe yazarı veda etti?

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Star Gazetesi'nde flaş ayrılık! Hangi köşe yazarı veda etti?
Star'da iki yıldır köşe yazarlığı yapan o isim gazeteyle yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Medya Radar -   Star'da iki yıldır köşe yazarlığı yapan İlhami Işık, gazeteyle yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Çözüm sürecinde PKK ile devlet arasında yapılan görüşmelerin arabulucusu olarak lanse edilen "Balıkçı" kod adlı İlhami Işık, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile okurlarına veda etti.

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İşte o açıklama:

"İki yıldır köşe yazarlığı yaptığım star gazetesine elveda deme zamanı geldi.simdiye kadar yazılarımı okuma zahmetinde bulunan herkese çok çok teşekkür ederim Allaha emanet olun kurban olduğum saygılarımla."


* İlhami Işık kimdir?

1959 Batman doğumlu Işık, son döneme kadar tekstil işi ile uğraşıyordu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1.sınıfta terk etti.

İlhami Işık çeşitli dergilerde yazılar yazdı. Işık, 80 öncesi İlerici Gençlik Derneği'nin Doğu ve Güneydoğu sorumlusu olarak liseli öğrencileri örgütleyen biri olduğu ve o dönemde Abdullah Öcalan ile etkileşim ve iletişim içinde olduğunu anlatmıştır.

Kendisini hiç bir zaman PKK'lı olarak tanımlamadığını belirten Işık'ın, çözüm sürecinde İmralı ile yapılan dolaylı ve doğrudan arabuluculuk görüşmelerindeki en önemli isim olduğu iddia edilmişti.
 

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