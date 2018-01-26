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26.01.2018 06:35

Stalk meraklıları dikkat! O siteler kapatılıyor

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Stalk meraklıları dikkat! O siteler kapatılıyor
Telefon numarasından isim; isimden telefon numarası bulunan internet sitelerine yasak geldi. Bu sitelerden arkadaşın, sevgilinin rehberine ulaşıp, kendisini nasıl kaydettiğini öğrenmek de mümkün olamayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun iki kararı dikkat çekti. Vatandaşlardan gelen çok sayıda ihbarı değerlendiren Kurul, internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine, telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren birçok uygulama ve internet sitesinin bulunduğunu tespit etti. 

Kurul, kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. 

SAVCILIĞI SUÇ DUYURUSU

Kurul kararında, söz konusu faaliyete devam eden internet siteleri ile uygulamalara erişimin engellenmesi amacıyla yetkili kurumlara başvurulacağı ve Türk Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136’ncı maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı. 

BANKADA, BAYİDE FISILTILI DÖNEM

Kurul, bankalar, telefon bayilerinde olduğu gibi "gişe, masa, banko" şeklinde bitişik düzende hizmet verilen yerlerde vatandaşların kişisel verilerinin korunması kararı aldı. Kurul aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların, birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunluluğu getirdi. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. 

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