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07.01.2018 22:40

Spotify'a rekor tazminat davası

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Spotify'a rekor tazminat davası
İnternet üzerinde müzik içeriği sağlayan dijital uygulama Spotify, lisansına sahip olmadığı şarkıları izinsiz kullandığı gerekçesi ile tarihinin en büyük davası ile karşı karşıya.

Euronews'te yer alan habere göre, 10 binden fazla şarkının telif haklarını elinde bulunduran Wixen Music Publishing şirketi, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Spotify’a 1.6 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz cuma günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde açılan davanın dilekçesine göre Spotify, binlerce şarkıyı doğru lisans olmadan kullanmakla suçlanıyor. Wixen şirketi, Spotify’ın hak sahiplerine ulaşmak için bir çaba göstermediğini iddia ediyor.

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