Zorlu Mücadelede Üst Üste İki Gol | CANLI | Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da zorla mücadele başladı.

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Zorlu Mücadelede Üst Üste İki Gol | CANLI | Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetirken VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-1 ALANYASPOR

7' GOL | Beşitaş'tan Rafa Silva topu ağlara götürdü.

5' GOL | Nuno Lima.

3' Beşiktaş, aynı köşeden bir köşe vuruşu daha kullandı. Ceza yayının soluna düşen topa Salih gelişine bir şut çekti. Top farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Alanyaspor, kale vuruşu kullanacak.

2' Gedson Fernandes sağ kanattan çizgiye inerek ortaladı. Savunmada Aliti kafayla topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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